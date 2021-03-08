У Парижі поліція розігнала людей з пляжу через порушення карантину: мер міста прокоментувала

Деталі

“Мене не попередили, я мер міста, — сказала вона в понеділок в ефірі радіостанції France Inter. — Пізніше у мене буде зустріч з префектом поліції. Я запитаю його про юридичні підстави цієї операції”.

При цьому вона підтримала дії поліції щодо осіб, які не поважають введені санітарні обмеження. “Ми повинні втручатися, коли люди не дотримуються правил”, — підкреслила Ідальго. “Однак те, що я побачила було не зовсім так, було багато людей, які просто вийшли на прогулянку з сім’ями, з колясками”, — додала мер.

Контекст

У суботу поліція випровадила з набережної Сени велику кількість відпочиваючих через недотримання ними дистанції та інших профілактичних заходів. За словами кореспондента телеканалу BFM, поліцейські попереджали присутніх на набережних людей про необхідність дотримуватися дистанції, а також робили зауваження тим, хто був без маски або носив її неправильно.

Минулої неділі правоохоронці також в примусовому порядку вивели з нижніх набережних велику кількість людей. Після цього префектура столичної поліції разом з мерією Парижа розповсюдила заяву, згідно з якою набережні і парки залишаються відкритими для тих, хто гуляє, але правоохоронці можуть попросити відпочиваючих покинути їх в разі масового недотримання профілактичних заходів. У вихідні для цих цілей були організовані спеціальні патрулі, в яких задіяні 4,4 тис. поліцейських.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 3 814 830 випадків захворювання, 87 972 особи загинули.