В параде ко Дню Независимости примут участие представители стран НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украину на празднование и военный парад ко Дню независимости Украины прибудет 15 представителей иностранных государств, большинство из которых из стран-членов НАТО. Об этом сообщил во время брифинга министр обороны Украины Степан Полторак во время репетиции военного парада в Киеве, передает УНН.
"Мы пригласили наших партнеров к участию в параде. И подтвердили прибытие в Украину на празднование вместе с нами Дня Независимости 15 партнеров, большинство из них - это партнеры - страны Альянса", - сказал он.
Напомним, Полторак сообщил, что ко Дню Независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.