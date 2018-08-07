В параде ко Дню Независимости примут участие представители стран НАТО

"Мы пригласили наших партнеров к участию в параде. И подтвердили прибытие в Украину на празднование вместе с нами Дня Независимости 15 партнеров, большинство из них - это партнеры - страны Альянса", - сказал он.

Напомним, Полторак сообщил, что ко Дню Независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.