У параді до Дня Незалежності візьмуть участь представники країн НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. До України на святкування та військовий парад до Дня незалежності України прибуде 15 представників іноземних країн, більшість з яких з країн-членів НАТО. Про це повідомив під час брифінгу міністр оборони України Степан Полторак під час репетиції до військового параду у Києві, передає УНН.
"Ми запросили наших партнерів до участі в параді. І підтвердили прибуття до України на святкування разом з нами Дня Незалежності 15 партнерів, переважна більшість з них - це партнери - країни Альянсу", - сказав він.
Нагадаємо, Полторак повідомив, що до Дня Незалежності України у цьому році відбудеться один з найбільших військових парадів, у ньому візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки.