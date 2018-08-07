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У параді до Дня Незалежності візьмуть участь представники країн НАТО

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. До України на святкування та військовий парад до Дня незалежності України прибуде 15 представників іноземних країн, більшість з яких з країн-членів НАТО. Про це повідомив під час брифінгу міністр оборони України Степан Полторак під час репетиції до військового параду у Києві, передає УНН.

"Ми запросили наших партнерів до участі в параді. І підтвердили прибуття до України на святкування разом з нами Дня Незалежності 15 партнерів, переважна більшість з них - це партнери - країни Альянсу", - сказав він.

Нагадаємо, Полторак повідомив, що до Дня Незалежності України у цьому році відбудеться один з найбільших військових парадів, у ньому візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки.

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