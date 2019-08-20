В Папуа-Новой Гвинее во время паломничества погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли и трое пропали без вести после того, как группы паломников, отправляющиеся на религиозный праздник в Папуа-Новую Гвинею, затерялись в горах, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
По меньшей мере 21 человек был спасен вертолетом в воскресенье и понедельник с хребта Саравагет в провинции Моробе. Они пытались добраться до Индагена на празднование 100-летия прибытия лютеранских миссионеров.
Как сообщается, многие люди, совершившие путешествие, были городскими жителями и не были подготовлены к погодным условиям с низкими температурами утром, не имели соответствующей одежды или еды.
Напомним, в Ираке в феврале взорвали автобус с паломниками.