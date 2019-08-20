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У Папуа-Новій Гвінеї під час паломництва загинули 11 людей

Київ • УНН

 • 9662 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Щонайменше 11 людей загинули і троє зникли безвісти після того, як групи паломників, що прямують на релігійне свято в Папуа-Нову Гвінею, загубилися в горах, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Щонайменше 21 людина була врятована вертольотом в неділю і понеділок з хребта Саравагет в провінції Моробе. Вони намагалися дістатися до Індагена на святкування 100-річчя прибуття лютеранських місіонерів.

Як повідомляється, багато людей, які вчинили подорож, були міськими жителями і не були підготовлені до погодних умов з низькими температурами вранці, не мали відповідного одягу або їжі.

Нагадаємо, в Іраку в лютому підірвали автобус з паломниками.

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