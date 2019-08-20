У Папуа-Новій Гвінеї під час паломництва загинули 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Щонайменше 11 людей загинули і троє зникли безвісти після того, як групи паломників, що прямують на релігійне свято в Папуа-Нову Гвінею, загубилися в горах, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Щонайменше 21 людина була врятована вертольотом в неділю і понеділок з хребта Саравагет в провінції Моробе. Вони намагалися дістатися до Індагена на святкування 100-річчя прибуття лютеранських місіонерів.
Як повідомляється, багато людей, які вчинили подорож, були міськими жителями і не були підготовлені до погодних умов з низькими температурами вранці, не мали відповідного одягу або їжі.
Нагадаємо, в Іраку в лютому підірвали автобус з паломниками.