В память о жертвах Ил-76 у Михайловского собора в Киеве выстроили сапоги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В годовщину сбивания военно-транспортного самолета Ил-76 МД Воздушных сил ВС Украины, на площади у Михайловского собора в Киеве устроили акцию в память о жертвах трагедии, передает корреспондент УНН.
Так, в результате трагедии погибли 40 десантников и 9 членов экипажа, находившихся на борту.
В память о них на площади перед Свято-Михайловским монастырем в два ряда выстроили 49 пар обуви, возложили цветы и зажгли свечи.
На акции выступила сестра одного из погибших.
"Будем надеяться, что все-таки виновные будут наказаны", - сказала она.
Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2014 года террористы подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибли 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины установила причастность Кремля к сбиванию украинского военно-транспортного самолета Ил-76, что произошло пять лет назад в небе над Луганском.