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У пам'ять про жертв Іл-76 біля Михайлівського собору у Києві вишикували чоботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У роковини збиття військово-транспортного літака Іл-76 МД Повітряних сил ЗС України, на площі біля Михайлівського собору у Києві влаштували акцію в пам'ять про жертв трагедії, передає кореспондент УНН.

У пам'ять про жертв Іл-76 біля Михайлівського собору у Києві вишикували чоботи

Так, внаслідок трагедії загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу, що знаходились на борту.

У пам’ять про них на площі перед Свято-Михайлівським монастирем у два ряди вишикували 49 пар взуття, поклали квіти та запалали свічки.

На акції виступила сестра одного з загиблих.

“Будемо мати надію, що все-таки винні будуть покарані”, — сказала вона.

Нагадаємо, у ніч із 13 на 14 червня 2014 року терористи підбили транспортний літак Збройних сил України, в авіакатастрофі загинуло 49 осіб, включно із 40 десантниками 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України встановила причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76, що сталося п'ять років тому у небі над Луганськом.

Українські Національні Новини

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