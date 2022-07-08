В Пакистане произошел теракт, погиб полицейский, четверо ранены

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В результате теракта на северо-западе Пакистана, погиб полицейский, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Цитата

"Один полицейский был убит и четверо других - ранены, когда взрыв прогремел на КПП в северо-западной провинции Пакистана Хубер Пахтунхва", - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, злоумышленники использовали специальные взрывчатые вещества.

"Раненые были доставлены в соседнюю больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии”, - пишет Синьхуа.

На месте инцидента продолжается расследование. Ни одна из известных группировок пока не взяла на себя ответственность.

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