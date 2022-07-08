В Пакистане произошел теракт, погиб полицейский, четверо ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В результате теракта на северо-западе Пакистана, погиб полицейский, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Цитата
"Один полицейский был убит и четверо других - ранены, когда взрыв прогремел на КПП в северо-западной провинции Пакистана Хубер Пахтунхва", - говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным, злоумышленники использовали специальные взрывчатые вещества.
"Раненые были доставлены в соседнюю больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии”, - пишет Синьхуа.
На месте инцидента продолжается расследование. Ни одна из известных группировок пока не взяла на себя ответственность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На бывшего премьера Японии Синдзо Абэ совершено нападение, он ранен - СМИ