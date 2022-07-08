У Пакистані стався теракт, загинув поліцейський, четверо поранені

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"Одного поліцейського було вбито й четверо інших - поранено, коли вибух прогримів на КПП у північно-західній провінції Пакистану Хубер Пахтунхва", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, зловмисники використали спеціальні вибухові речовини.

"Поранені були доставлені до сусідньої лікарні. Один із них перебуває у важкому стані”, - пише Сіньхуа.

На місці інциденту триває розслідування. Жодне із відомих угруповань поки не взяло на себе відповідальність.

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