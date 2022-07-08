У Пакистані стався теракт, загинув поліцейський, четверо поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Внаслідок теракту на північному заході Пакистану, загинув поліцейський, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Цитата
"Одного поліцейського було вбито й четверо інших - поранено, коли вибух прогримів на КПП у північно-західній провінції Пакистану Хубер Пахтунхва", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За попередніми даними, зловмисники використали спеціальні вибухові речовини.
"Поранені були доставлені до сусідньої лікарні. Один із них перебуває у важкому стані”, - пише Сіньхуа.
На місці інциденту триває розслідування. Жодне із відомих угруповань поки не взяло на себе відповідальність.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе вчинено напад, він поранений - ЗМІ