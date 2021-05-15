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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Пакистане пассажирский фургон взлетел в канал: семь детей погибли

Киев • УНН

 • 18201 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В районе Шейхупура в провинции Панджаб на востоке Пакистана пассажирский фургон упал в канал, в результате чего погибли 11 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщает Хinhua, пишет УНН.

В Пакистане пассажирский фургон взлетел в канал: семь детей погибли

Детали

Согласно сообщениям, фургон, в котором перевезли 11 человек, упал в канал Мианвали в районе Ханка Догран в городе Шейхупура. На место выехали полицейские и спасательные группы, которые вынесли тела с затонувшего автомобиля.

Среди погибших - семь детей, три женщины и один мужчина, принадлежащих к одной семье. Очевидец, что водитель не справился с превышением скорости на берегу канала и причиной аварии.

Напомним

По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 35 получили ранения в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Пакистане.

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