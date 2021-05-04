У Пакистані автобус впав у прірву, загинули 15 людей

Деталі

Так, за даними поліції, щонайменше 15 людей загинули і понад 35 отримали поранення в результаті падіння швидкісного пасажирського автобуса в ущелину в пакистанській провінції Пенджаб.

Аварія сталася на автостраді в районі Хасан Абдал. Автобус їхав з Лахора в Мардан в провінції Хайбер-Пахтунхва.

За даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням при спробі уникнути аварії з іншим автомобілем.

Рятувальники перевезли загиблих і поранених до найближчої лікарні.

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