У Пакистані автобус впав у прірву, загинули 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули та ще понад 35 отримали поранення в результаті аварії за участю пасажирського автобуса в Пакистані, повідомляє УНН з посиланням нa India Today.
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Так, за даними поліції, щонайменше 15 людей загинули і понад 35 отримали поранення в результаті падіння швидкісного пасажирського автобуса в ущелину в пакистанській провінції Пенджаб.
Аварія сталася на автостраді в районі Хасан Абдал. Автобус їхав з Лахора в Мардан в провінції Хайбер-Пахтунхва.
За даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням при спробі уникнути аварії з іншим автомобілем.
Рятувальники перевезли загиблих і поранених до найближчої лікарні.
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