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В Пакистане автобус упал в пропасть, погибли 15 человек

В Пакистане автобус упал в пропасть, погибли 15 человек

Киев  •  УНН

 • 19607 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 35 получили ранения в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Пакистане, сообщает УНН со ссылкой нa India Today.

Детали

Так, по данным полиции, по меньшей мере 15 человек погибли и более 35 получили ранения в результате падения скоростного пассажирского автобуса в ущелье в пакистанской провинции Пенджаб.

Авария произошла на автостраде в районе Хасан Абдал. Автобус ехал из Лахора в Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва.

По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением при попытке избежать аварии с другим автомобилем.

Спасатели перевезли погибших и раненых в ближайшую больницу.

Дополнение

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