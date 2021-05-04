В Пакистане автобус упал в пропасть, погибли 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 35 получили ранения в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Пакистане, сообщает УНН со ссылкой нa India Today.
Детали
Так, по данным полиции, по меньшей мере 15 человек погибли и более 35 получили ранения в результате падения скоростного пассажирского автобуса в ущелье в пакистанской провинции Пенджаб.
Авария произошла на автостраде в районе Хасан Абдал. Автобус ехал из Лахора в Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва.
По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением при попытке избежать аварии с другим автомобилем.
Спасатели перевезли погибших и раненых в ближайшую больницу.
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