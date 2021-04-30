У Росії мікроавтобус із дитячою баскетбольною командою потрапив у ДТП: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Росії зіткнулися КамАЗ і мікроавтобус Мерседес. Удар був такої сили, що вантажівка перекинулася. У результаті ДТП загинуло троє дорослих та п'ять дівчаток, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
Деталі
За інформацією ЗМІ, аварія трапилася о 16:40 на 535-му кілометрі дороги “Астрахань — Ставрополь” де зіткнулися мікроавтобус і КамАЗ. У мікроавтобусі була дитяча баскетбольна команда, яка їхала на змагання з Волгограда в Черкеськ. Всього в ньому їхали 18 пасажирів: 14 дітей і четверо супроводжуючих.
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“Підлітки (від 12 до 14 років) слідували в Черкеськ. Аварія сталася недалеко від селища Ямки. 12 постраждалих госпіталізували до лікарні в Грачевський районі”, — йдеться у повідомленні.
Що ще відомо?
Ще п’ять учасників команди зараз знаходяться в реанімації. Всього постраждали 19 осіб.
За попередніми даними, ДТП сталося на ділянці звуження дороги — крім вантажівки і мікроавтобуса, також постраждала “дев’ятка”.
Додамо
У Самарській області сталася ДТП за участю автобуса і вантажівки. Відомо про 10 загиблих та 14 постраждалих.