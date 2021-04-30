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В России микроавтобус с детской баскетбольной командой попал в ДТП: есть жертвы

В России микроавтобус с детской баскетбольной командой попал в ДТП: есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 18333 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В России столкнулись КамАЗ и микроавтобус Мерседес. Удар был такой силы, что грузовик перевернулся. В результате ДТП погибли трое взрослых и пять девочек, передает УНН со ссылкой на Telegram канал Baza.

Детали

По информации СМИ, авария произошла в 16:40 на 535-м километре дороги "Астрахань - Ставрополь" где столкнулись микроавтобус и КамАЗ. В микроавтобусе была детская баскетбольная команда, которая ехала на соревнования из Волгограда в Черкесск. Всего в нем ехали 18 пассажиров: 14 детей и четверо сопровождающих.

Цитата

"Подростки (от 12 до 14 лет) следовали в Черкесск. Авария произошла недалеко от поселка Ямки. 12 пострадавших госпитализировали в больницу в Грачевском районе", - говорится в сообщении.

Что еще известно?

Еще пять участников команды сейчас находятся в реанимации. Всего пострадали 19 человек.

По предварительным данным, ДТП произошло на участке сужения дороги - кроме грузовика и микроавтобуса, также пострадала "девятка".

Добавим

В Самарской области произошла ДТП с участием автобуса и грузовика. Известно о 10 погибших и 14 пострадавших.

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