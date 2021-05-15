У Пакистані пасажирський фургон злетів у канал: семеро дітей загинули

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Згідно з повідомленнями,фургон, в якому перевезли 11 людей, впав у канал Міанвалі в районі Ханка Догран у місті Шейхупура. На місце виїхали поліцейські та рятувальні групи, які винесли тіла із затонулого автомобіля.

Серед загиблих - сім дітей, три жінки та один чоловік, які належать до однієї родини. Очевидець, що водій не впорався з перевищенням швидкості на березі каналу та спричинив аварію.

Нагадаємо

Щонайменше 15 людей загинули та ще понад 35 отримали поранення в результаті аварії за участю пасажирського автобуса в Пакистані.