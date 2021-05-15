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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

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У Пакистані пасажирський фургон злетів у канал: семеро дітей загинули

Київ • УНН

 • 18201 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У районі Шейхупура в провінції Панджаб на сході Пакистану пасажирський фургон впав у канал, в результаті чого загинуло 11 людей, у тому числі семеро дітей. Про це повідомляє Хinhua, пише УНН.

У Пакистані пасажирський фургон злетів у канал: семеро дітей загинули

Деталі

Згідно з повідомленнями,фургон, в якому перевезли 11 людей, впав у канал Міанвалі в районі Ханка Догран у місті Шейхупура. На місце виїхали поліцейські та рятувальні групи, які винесли тіла із затонулого автомобіля.

Серед загиблих - сім дітей, три жінки та один чоловік, які належать до однієї родини. Очевидець, що водій не впорався з перевищенням швидкості на березі каналу та спричинив аварію.

Нагадаємо

Щонайменше 15 людей загинули та ще понад 35 отримали поранення в результаті аварії за участю пасажирського автобуса в Пакистані.

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