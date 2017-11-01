В ПА ЕВРОНЕСТ заявили, что Украине и ЕС нужны совместные учения противодействия киберугрозам

По его словам, киберактивнисть с 2014 года изменила качество.

"Если в течение 2006-2014 годов это была больше шпионская деятельность, то после 2014 года гибридная война против Украины и мира вошла в активную фазу и теперь это больше социальные кибератаки. Их цель - повлиять на политический процесс в государстве, для чего используются очень сложные кибератаки, которые могут повлиять на социальную составляющую", - сказал он.

При этом по его словам кибершпионство, кибердиверсии и кибертерор никуда не исчезают.

Как отметил Владимир Горублин, для преодоления и противодействия таким угрозам страны ЕС и страны Восточного партнерства должны объединить усилия, сосредоточившись на практической плоскости: "Украина требует адекватного плана такого сотрудничества. План действий возвращается к этим проблемам, но четкой программы партнерства он не дает".

Владимир Горбулин выразил убеждение, что "нужны совместные учения между Украиной и еврпартнерамы, если мы не хотим, чтобы агрессор прибегал к тем провокаций, к которым прибегает ... Единственный эффективный путь противостоять - развивать национальную способность и больше обращать внимания на исследования в сфере кибербезопасности".

Как сообщал УНН, Украина готова поделиться с ЕС опытом противодействия кибератакам.