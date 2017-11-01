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У ПА ЄВРОНЕСТ заявили, що Україні та ЄС потрібні спільні навчання протидії кіберзагрозам

У ПА ЄВРОНЕСТ заявили, що Україні та ЄС потрібні спільні навчання протидії кіберзагрозам

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Європі та Україні доцільно провести спільні навчання протидії кіберзагрозам та кібератакам. Про це у середу, 1 листопада, на пленарному засіданні ПА Євронест заявив у своєму виступі директор Національного інститут стратегічних досліджень Володимир Горбулін, передає кореспондент УНН.

За його словами, кіберактивність з 2014 року змінила якість.

"Якщо протягом 2006-2014 років це була більше шпигунська діяльність, то після 2014 року гібридна війна проти України та світу увійшла в активну фазу і тепер це більше соціальні кібератаки. Їх мета – вплинути на політичний процес у державі, задля чого використовуються дуже складні кібератаки, які можуть вплинути на соціальну складову", - сказав він.

При цьому за його словами кібершпгунство, кібердиверсії та кібертерор нікуди не зникають.

Як зазначив Володимир Горублін, для подолання та протидії таким загрозам країни ЄС та країни Східного партнерства мають поєднати зусилля, зосередившись на практичній площині: "Україна потребує адекватного плану такого співробітництва. План дій повертається до цих проблем, але чіткої програми партнерства він не дає".

Володимир Горбулін висловив переконання, що "потрібні спільні навчання між Україною та єврпартнерами, якщо ми не хочемо, щоб агресор вдавався до тих провокацій, до яких вдається…Єдиний ефективний шлях протидіяти – розвивати національну спроможність і більше звертати уваги на дослідження у сфері кібербезпеки".

Як повідомляв УНН, Україна готова поділитися з ЄС досвідом протидії кібератакам.

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