В ОРДО начали принимать заявки на получение паспортов РФ - дипломат

"СММ ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов. Наблюдатели зафиксировали присутствие представителей СМИ, что соответствует сложившейся пропагандистской практике России", - сообщил он.



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Как сообщал УНН, украинцы, которые незаконно получили паспорта РФ, могут быть лишены права на получение социальных выплат или пенсий.