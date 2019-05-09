В ОРДО начали принимать заявки на получение паспортов РФ - дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов. Об этом Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук сообщил в Twitter, передает УНН.
"СММ ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов. Наблюдатели зафиксировали присутствие представителей СМИ, что соответствует сложившейся пропагандистской практике России", - сообщил он.
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Как сообщал УНН, украинцы, которые незаконно получили паспорта РФ, могут быть лишены права на получение социальных выплат или пенсий.