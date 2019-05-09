У ОРДО почали приймати заявки на отримання паспортів РФ - дипломат

"СММ ОБСЄ підтверджує, що російська окупаційна влада почала приймати заявки в окупованому Донецьку на отримання російських паспортів. Спостерігачі зафіксували присутність представників ЗМІ, що відповідає усталеній пропагандистській практиці Росії", - повідомив він.



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Як повідомляв УНН, українці, які незаконно отримали паспорти РФ, можуть бути позбавлені права отримання соціальних виплат чи пенсій.