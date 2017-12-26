В одном из жилых домов Львова вспыхнул пожар

“Пожар. Ул. Я.Музыки 34. Квартира на 4 этаже. Пожар ликвидировали. Занялись соседние квартиры”, — говорится в сообщении.

Также указано, что люди из дома были эвакуированы.

В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал УНН, в Кропивницком и Запорожье горели торговые павильоны.