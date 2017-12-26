В одном из жилых домов Львова вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Во Львове на улице Музыки в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета и координатор группы “Варта-1” Игорь Зинкевич, передает УНН.
“Пожар. Ул. Я.Музыки 34. Квартира на 4 этаже. Пожар ликвидировали. Занялись соседние квартиры”, — говорится в сообщении.
Также указано, что люди из дома были эвакуированы.
В результате пожара никто не пострадал.
Как сообщал УНН, в Кропивницком и Запорожье горели торговые павильоны.