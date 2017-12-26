У одному із житлових будинків Львова спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Львові на вулиці Музики у одному із житлових будинків спалахнула пожежа. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради і координатор групи “Варта-1” Ігор Зінкевич, передає УНН.
“Пожежа. Вул. Я.Музики 34. Квартира на 4 поверсі. Пожежу ліквідовували. Зайнялись сусідні квартири”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що людей з будинку було евакуйовано.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, у Кропивницькому та Запоріжжі горіли торгові павільйони.