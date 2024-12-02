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У одноклубника Довбика остановилось сердце во время матча “Интер” - “Фиорентина”

У одноклубника Довбика остановилось сердце во время матча “Интер” - “Фиорентина”

Киев  •  УНН

 • 7429 просмотра

У игрока "Фиорентины" Эдоардо Бове случился эпилептический приступ и остановка сердца во время матча с "Интером". Футболист сейчас в сознании и находится под наблюдением врачей.

У венгера римской "Ромы", за которую выступает украинец Артем Довбик", Эдоардо Бове во время матча "Интер" - "Фиорентина", где выступает на правах аренды, произошел эпилептический приступ, повлекший временную остановку сердца.

Сейчас футболист пришел в себя и находится под наблюдением врачей, передает УНН.

детали

Вчера, 1 декабря, в рамках 14-го тура "Серии А" во Флорентийскую "Фиорентину" посетил миланский "Интер". На 14-й минуте поединка форвард "Интера" Лаутаро Мартинез открыл счет в матче, но боковой арбитр поднял флажок из-за того, что мяч вышел за пределы поля.

Пока главный арбитр пересматривал эпизод на системе ВАР, на другой половине поля венгер "Фиорентины" Эдоардо Бове упал на газон в конвульсиях. Это сразу заметили игроки "Интера" и начали звать врачей на помощь.

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Игра была немедленно приостановлена.

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Агентство ANSA сообщало, что эпилептический припадок вызвал временную остановку сердца у Эдоардо Бове.

Тогда же пресс-служба "Фиорентины" сообщила, что Бове находился под фармакологической седацией и госпитализирован в реанимацию.

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Позже в клубе сообщили, что Бове был доставлен в отделение неотложной помощи со стабильной гемодинамика, и первые проведенные кардиологические и неврологические тесты исключили острое поражение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы.

Он будет повторно оценен в течение следующих 24 часов.Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Бове в сознании и отвечает на вопросы. Сегодня утром футболисту провели экстурбацию и сейчас он дышит без помощи трубок.

Матч завершился на 17-й минуте и будет доигран позже.

Дополнение

22-летний Эдоардо Бове, выступающий за "Фиорентину", принадлежит римской "Роме", где играет украинский форвард Артем Довбик.

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В июне этого года Бове перешел в "Фиорентину" на правах аренды, где будет выступать до августа 2025 года.

Довжик в Instagram отреагировал на жуткий эпизод.

В нынешней кампании "Серии А" Бове провел за "фиалок" 12 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 13,9 млн долларов.   

Павел Башинский

Павел Башинский

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