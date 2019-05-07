В Одессе "минировали" аэропорт и гостиницы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Одессе аноним сообщил о заминировании нескольких объектов на территории города. Правоохранители провели проверку, взрывных устройств не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
"Сегодня, в 12:47 в полицию поступило сообщение о заминировании двух отелей и Международного аэропорта Одесса", - сообщили в пресс-службе.
На место происшествия прибыли взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники ГСЧС. Персонал, посетителей и пассажиров эвакуировали.
По состоянию на 15:14 все объекты и прилегающую к ним территорию проверили.
"Никаких взрывоопасных устройств и веществ обнаружено не было", - резюмировали правоохранители.
Напомним, вчера в Харькове искали взрывчатку в семи гостиницах.