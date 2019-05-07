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У Одесі "мінували" аеропорт і готелі

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Одесі анонім повідомив про замінування декількох об’єктів на території міста. Правоохоронці провели перевірку, вибухових пристроїв не знайдено. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

"Сьогодні, о 12.47 до поліції надійшло повідомлення про замінування двох готелів та Міжнародного аеропорту Одеса", - повідомили у прес-службі.

На місце події прибули вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС. Персонал, відвідувачів та пасажирів евакуювали.

Станом на 15:14 усі об'єкти та прилеглу до них територію перевірили.

"Жодних вибухонебезпечних пристроїв та речовин виявлено не було", - резюмували правоохоронці.

Нагадаємо, вчора у Харкові шукали вибухівку у сімох готелях.

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