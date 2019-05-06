У Харкові шукають вибухівку у сімох готелях
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про мінування семи готелів. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"Повідомлення про закладення вибухівки в об’єктах на вулиці Шевченка, Нестерова, Копилівській, Сумській, Люсінській, проспекті Гагаріна та Московському надійшло до поліції 6 травня о 09:07", - йдеться в повідомленні.
За адресою виїхали працівники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.
Крім того, наразі проводиться огляд приміщень та прилеглої території.
Нагадаємо, сьогодні вранці до поліції надійшла інформація про замінування восьми готелів у Львові.