В Харькове ищут взрывчатку в семи гостиницах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Харькове правоохранители проверяют информацию о минировании семи отелей. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"Сообщение о закладке взрывчатки в объектах на улице Шевченко, Нестерова, Копыловская, Сумской, Люсинской, проспекте Гагарина и Московском поступило в полицию 6 мая в 9:07", - говорится в сообщении.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Кроме того, проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, сегодня утром в полицию поступила информация о заминировании восьми гостиниц во Львове.