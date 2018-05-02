У Объединенных сил нет комплексов Javelin - Наев
Киев • УНН
КРАМАТОРСК-КИЕВ. 2 мая. УНН. На сегодняшний день у Объединенных сил на Донбассе нет противотанковых комплексов Javelin, которые США передали Украине. Об этом во время брифинга заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, передает корреспондент УНН.
"Я являюсь командующим Объединенных сил, поэтому использую только те силы и средства, которые есть в моем подчинении. На данный момент в моем подчинении противотанковых средств Javelin нет", - сообщил Наев.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки направили в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины 2 мая начнут работать с противотанковыми ракетными комплексами Javelin.