У Об'єднаних сил немає комплексів Javelin - Наєв
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. На сьогоднішній день у Об'єднаних сил на Донбасі немає протитанкових комплексів Javelin, які США передали Україні. Про це під час брифінгу заявив командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.
"Я є командувачем Об'єднаних сил, тому використовую тільки ті сили і засоби, які є в моєму підпорядкуванні. На даний момент в моєму підпорядкуванні протитанкові засоби Javelin не знаходяться", - повідомив Наєв.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки направили в Україну американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.
Міністр оборони Степан Полторак заявив, що Збройні сили України 2 травня розпочнуть працювати з протитанковими ракетними комплексами Javelin.