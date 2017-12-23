В ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве журналиста Веремия

"Более чем три года после убийства Вячеслава Веремия виновные в этом ужасной деле до сих пор не полностью привлечены к ответственности.

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Хотя я поздравляю осуждения одного из главных нападающих и организаторов нападения, я серьезно обеспокоен таким обвинением и приговором, который сузил пространство справедливости по отношению к семье журналиста", - говорится в заявлении Дезира.

Напомним, фигуранту дела об убийстве журналиста Еремея дали условный срок.