У ОБСЄ стурбовані умовним вироком у справі про вбивство журналіста Веремія
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір висловив серйозну стурбованість умовним вироком у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія. Відповідна заява опублікована на сайті ОБСЄ, передає УНН.
“Більш ніж три роки після вбивства В’ячеслава Веремія винні в цій жахливій справі досі не повністю притягнуті до відповідальності.
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Хоча я вітаю засудження одного з головних нападників і організаторів нападу, я серйозно стурбований таким звинуваченням і вироком, що звузив простір справедливості по відношенню до сім’ї журналіста”, — йдеться у заяві Дезіра.
Нагадаємо, фігуранту справи про вбивство журналіста Веремія дали умовний термін.