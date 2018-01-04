В Нью-Йорке закроют все школы города на один день из-за снежной бури
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Все школы Нью-Йорка будут закрыты в четверг в связи с обильными снегопадами, заявил мэр города Билл Де Блазио, передает УНН.
“Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, 4 января, за снежной бури”, — сообщил Де Блазио в Twitter.
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Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и необычно низкие температуры.