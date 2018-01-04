У Нью-Йорку закриють всі школи міста на один день через снігову бурю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Всі школи Нью-Йорка будуть закриті в четвер у зв'язку з рясними снігопадами, заявив мер міста Білл Білл де Блазіо, передає УНН.
“Школи Нью-Йорка будуть закриті завтра, 4 січня, через снігову бурю”, — повідомив Білл де Блазіо в Twitter.
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Раніше Національна метеорологічна служба США повідомила, що в найближчі дні на атлантичному узбережжі США очікуються снігопади, снігові бурі і незвично низькі температури.