В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В понедельник вертелёт врезался в здание в центре Манхэттена, столкновение вызвало пожар. Об этом сообщили представители пожарного управления Нью-йорка, передаёт УНН, ссылаясь на ABC News.
Вертолет совершил жесткую посадку на крышу здания, сообщил пожарный. Здание расположено на 7-й авеню между 51-й и 52-й улицами.
О количестве пострадавших и причинах аварии пока не сообщается.
Как сообщал УНН, гражданский самолет Ан-2, пропавший в Киевской области в пятницу, приземлился на озеро в районе санатория "Победа".