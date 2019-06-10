У Нью-Йорку вертоліт врізався в будівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У понеділок вертеліт врізався в будівлю в центрі Манхеттена, зіткнення спричинило пожежу. Про це повідомили представники пожежного управління Нью-йорку, передає УНН, посилаючись на ABC News.
Вертоліт здійснив жорстку посадку на дах будівлі, повідомив пожежник. Будівля розташована на 7-й авеню між 51-й і 52-ою вулицями.
Про кількість постраждалих і причини аварії поки не повідомляється.
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