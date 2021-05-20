В НОТУ ответили на обвинения в плагиате в выступлении Go_A на Евровидении

О скандале вокруг постановки выступления Go_A

Накануне сценаристка Анастасия Михайлова разместила в соцсети Facebook сообщение о том, что ее идеи, якобы, были использовано при оформлении выступления группы Go_A на песенном конкурсе “Евровидение”.

Позже стало известно, что юристы НОТУ изучают заявление сценаристки о краже идеи выступления Go_A на Евровидении.

Ответ НСТУ

Относительно заявления сценаристки Михайловой, которая ранее участвовала в Художественном конкурсе АО “НОТУ” для отбора исполнителей для разработки идеи с последующим воплощением музыкального видео на конкурсную песню представителя от Украины на Евровидении-2021, в самом НОТУ заявили, что разработкой и постановкой сценического выступления группы Go_A на конкурсе занимались режиссеры постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский.

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“В разработке идей музыкального видео и сценического выступления использовалось авторское видение участников группы Go_A, которые являются создателями музыкальной композиции „SHUM“, включавшее такие элементы: пробуждение всего живого после долгой зимы, архаичные обычаи и народные обряды, использование символов природы и связь с семантикой песни”, — говорится в ответе НОТУ.

Отмечается, что в постановке Томильченко и Братковского основная сюжетная линия номера строится вокруг образа солнца и света — “как символов жизни и пробуждения природы”. Добавляется, что номер является художественной интерпретацией народного обряда “призвания Шума”, который исторически связан с украинским фольклором.

Относительно деталей выступления, в НОТУ сообщили, что элементом обрядовой традиции является танец с использованием духовых (флейты) и ударных инструментов (барабанов):

“После пробуждения природы в украинской культуре символически предстает сезон весенней посевной. В постановке это воплощается через полные мешки зерна, которое готовят к засева. В то же время энергетика природы возвращает зрителя к значению базовых ценностей жизни, силы духа, экосистемы общественных отношений.

Постановщики художественно изобразили универсальную космическую энергию без использования традиционных в украинской культуре визуализаций этнических орнаментов, ориентируясь на широкую международную аудиторию общественных вещателей, которые осуществляют трансляцию конкурса. Доминантой постановки являются солнечные лучи и световые аранжировки”, — говорится в сообщении.

В ответе НОТУ также отметили, что в этом году образы и наряды участников группы были разработаны художником по костюмам Дмитрием Курятой, который создавал дизайн для группы Go_A на Национальном отборе в 2020 году. “Стиль солистки группы для композиции SHUM авторства Дмитрия Куряты воплощает символический ряд этой песни и одновременно художественно сочетается с индивидуальным имиджем певицы Екатерины Павленко, представленным для композиции “Соловей”, — рассказали в ответе вещателя.

В НОТУ также отметили, что создание сценического выступления группы Go_A на конкурсе Евровидение-2021 режиссерами-постановщиками Томильченко и Братковским осуществлялось независимо от Общественного вещателя.

“Никаких материалов проведенного Художественного конкурса Общественный вещатель указанным режиссерам не передавал. Общественный вещатель видит в представленной в полуфинале Евровидения-2021 постановке выступления группы Go_A заимствований из представленных на Художественный конкурс материалов, в частности, признаков нарушения авторского права участников Художественного конкурса”, — сообщили в НОТУ.