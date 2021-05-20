У НСТУ відповіли на звинувачення про плагіат у виступі Go_A на Євробаченні

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 22953 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 75012 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 158766 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 192659 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 172924 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 166224 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114198 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88977 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 223700 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89807 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 48966 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 61639 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 70744 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 87511 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 27590 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 191247 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 223745 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 313994 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 477571 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 460484 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 758 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 27613 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 44716 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49315 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49112 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

У НСТУ відповіли на звинувачення про плагіат у виступі Go_A на Євробаченні

Київ • УНН

 • 26649 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. У Національній суспільній телерадіокомпанії України (НСТУ) надали відповідь на заяву сценаристки Анастасії Михайлової щодо, начебто, використання її ідей без дозволу на конкурсі Євробачення-2021. Про це йдеться на сайті Суспільного мовника, передає УНН.

У НСТУ відповіли на звинувачення про плагіат у виступі Go_A на Євробаченні

Про скандал навколо постановки виступу Go_A

Напередодні сценарист Анастасія Михайлова розмістила у соцмережі Facebook допис про те, що її ідеї, начебто, було використано під час оформлення виступу гурту Go_A на пісенному конкурсі “Євробачення”.

Пізніше стало відомо, що юристи НСТУ вивчають заяву сценаристки про крадіжку ідеї виступу Go_A на Євробаченні.

Відповідь НСТУ

Стосовно заяви сценаристки Михайлової, яка раніше брала участь у Мистецькому конкурсі АТ “НСТУ” для відбору виконавців для розробки ідеї з подальшим втіленням музичного відео на конкурсну пісню представника від України на Євробаченні-2021, у самому НСТУ заявили, що розробкою та постановкою сценічного виступу гурту Go_A на конкурсі займались режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Братковський.

Цитата

“В розробці ідей музичного відео та сценічного виступу використовувалось авторське бачення учасників гурту Go_A, які є творцями музичної композиції „SHUM“, що включало такі елементи: пробудження всього живого після довгої зими, архаїчні звичаї та народні обряди, використання символів природи та зв’язок із семантикою пісні”, — йдеться у відповіді НСТУ.

Зазначається, що у постановці Томільченка та Братковського основна сюжетна лінія номера будується навколо образу сонця і світла — “як символів життя та пробудження природи”. Додається, що номер є художньою інтерпретацією народного обряду “закликання Шума”, який історично пов’язаний із українським фольклором — веснянками.

Щодо деталей виступу, у НСТУ повідомили, що елементом обрядової традиції є танець з використанням духових (сопілки) та ударних інструментів (бубнів).

“Після пробудження природи в українській культурі символічно постає сезон весняної посівної. У постановці це втілюється через повні мішки зерна, яке готують до засівання. Водночас енергетика природи повертає глядача до значення базових цінностей життя, сили духу, екосистеми суспільних стосунків.

Постановники художньо зобразили універсальну космічну енергію без використання традиційних в українській культурі візуалізацій етнічних орнаментів, орієнтуючись на широку міжнародну аудиторію суспільних мовників, які здійснюють трансляцію конкурсу. Домінантою постановки є сонячні промені та світлові аранжування”, — мовиться у повідомленні.

У відповіді НСТУ також зазначили, що цьогорічні образи та вбрання учасників гурту були розроблені художником по костюмах Дмитром Курятою, який створював дизайн для гурту Go_A на Національному відборі у 2020 році. “Стиль солістки гурту для композиції SHUM авторства Дмитра Куряти втілює символічний ряд цієї пісні та водночас художньо поєднується з індивідуальним іміджем співачки Катерини Павленко, презентованим для композиції “Соловей”, — розповіли у відповіді мовника.

У НСТУ також зауважили, що створення сценічного виступу гурту Go_A на конкурсі Євробачення-2021 режисерами-постановниками Томільченко та Братковським здійснювалось незалежно від Суспільного мовника.

“Жодних матеріалів проведеного Мистецького конкурсу Суспільний мовник зазначеним режисерам не передавав. Суспільний мовник не вбачає у презентованій у півфіналі Євробачення-2021 постановці виступу гурту Go_A запозичень з поданих на Мистецький конкурс матеріалів, зокрема, ознак порушення авторського права учасників Мистецького конкурсу”, — повідомили у НСТУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94