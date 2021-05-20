У НСТУ відповіли на звинувачення про плагіат у виступі Go_A на Євробаченні

Про скандал навколо постановки виступу Go_A

Напередодні сценарист Анастасія Михайлова розмістила у соцмережі Facebook допис про те, що її ідеї, начебто, було використано під час оформлення виступу гурту Go_A на пісенному конкурсі “Євробачення”.

Пізніше стало відомо, що юристи НСТУ вивчають заяву сценаристки про крадіжку ідеї виступу Go_A на Євробаченні.

Відповідь НСТУ

Стосовно заяви сценаристки Михайлової, яка раніше брала участь у Мистецькому конкурсі АТ “НСТУ” для відбору виконавців для розробки ідеї з подальшим втіленням музичного відео на конкурсну пісню представника від України на Євробаченні-2021, у самому НСТУ заявили, що розробкою та постановкою сценічного виступу гурту Go_A на конкурсі займались режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Братковський.

Цитата

“В розробці ідей музичного відео та сценічного виступу використовувалось авторське бачення учасників гурту Go_A, які є творцями музичної композиції „SHUM“, що включало такі елементи: пробудження всього живого після довгої зими, архаїчні звичаї та народні обряди, використання символів природи та зв’язок із семантикою пісні”, — йдеться у відповіді НСТУ.

Зазначається, що у постановці Томільченка та Братковського основна сюжетна лінія номера будується навколо образу сонця і світла — “як символів життя та пробудження природи”. Додається, що номер є художньою інтерпретацією народного обряду “закликання Шума”, який історично пов’язаний із українським фольклором — веснянками.

Щодо деталей виступу, у НСТУ повідомили, що елементом обрядової традиції є танець з використанням духових (сопілки) та ударних інструментів (бубнів).

“Після пробудження природи в українській культурі символічно постає сезон весняної посівної. У постановці це втілюється через повні мішки зерна, яке готують до засівання. Водночас енергетика природи повертає глядача до значення базових цінностей життя, сили духу, екосистеми суспільних стосунків.

Постановники художньо зобразили універсальну космічну енергію без використання традиційних в українській культурі візуалізацій етнічних орнаментів, орієнтуючись на широку міжнародну аудиторію суспільних мовників, які здійснюють трансляцію конкурсу. Домінантою постановки є сонячні промені та світлові аранжування”, — мовиться у повідомленні.

У відповіді НСТУ також зазначили, що цьогорічні образи та вбрання учасників гурту були розроблені художником по костюмах Дмитром Курятою, який створював дизайн для гурту Go_A на Національному відборі у 2020 році. “Стиль солістки гурту для композиції SHUM авторства Дмитра Куряти втілює символічний ряд цієї пісні та водночас художньо поєднується з індивідуальним іміджем співачки Катерини Павленко, презентованим для композиції “Соловей”, — розповіли у відповіді мовника.

У НСТУ також зауважили, що створення сценічного виступу гурту Go_A на конкурсі Євробачення-2021 режисерами-постановниками Томільченко та Братковським здійснювалось незалежно від Суспільного мовника.

“Жодних матеріалів проведеного Мистецького конкурсу Суспільний мовник зазначеним режисерам не передавав. Суспільний мовник не вбачає у презентованій у півфіналі Євробачення-2021 постановці виступу гурту Go_A запозичень з поданих на Мистецький конкурс матеріалів, зокрема, ознак порушення авторського права учасників Мистецького конкурсу”, — повідомили у НСТУ.