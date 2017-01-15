В Новоукраинском районе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 января. УНН. В связи со вспышкой африканской чумы свиней на свиноферме одного из предприятий Ровненского сельского совета решением государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новоукраинский районной государственной администрации установлены границы эпизоотического очага - собственно свиноферма и зоны защиты. Также определены зоны надзора в которые вошли территория с. Ровно и с. Иванке. Об этом УНН-Центр сообщили в Новоукраинском городском совете.
Государственной ветеринарной службой района организовано четыре ветеринарно-полицейские блокпосты на выезде с ограниченной зоны. Также проводится подворный осмотр животных с соответствующими рекомендациями и проведением в них противоэпизоотических мероприятий.