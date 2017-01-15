У Новоукраїнському районі зафіксовано спалах африканської чуми свиней
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 січня. УНН. В зв’язку зі спалахом африканської чуми свиней на свинофермі одного з підприємств Рівнянської сільської ради рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоукраїнській районній державній адміністрації встановлено межі епізоотичного осередку — власне свиноферма та зони захисту. Також визначені зони нагляду до яких ввійшли територія с. Рівне та с. Іванці. Про це УНН-Центр повідомили у Новоукраїнській міській раді.
Державною ветеринарною службою району організовано чотири ветеринарно-поліцейські блокпости на виїзді з обмеженої зони. Також проводиться подвірний огляд тварин з відповідними рекомендаціями та проведенням в них протиепізоотичних заходів.
Африканська чума свиней (АЧС) — високо контагіозна хвороба, що протікає гостро, підгостро, хронічно, безсимптомно і характеризується лихоманкою, геморагічним діатезом, запаленнями і дистрофічно-некротичними змінами паренхіматозних органів, надзвичайно високою смертністю.
Вірус африканської чуми свиней не становить небезпеки для людини.
До захворювання сприйнятливі свійські і дикі свині, незалежно від віку.
Люди, різні домашні і дикі тварини, птиця, гризуни , комахи (мухи, воші), які були в контакті з хворими і загиблими свинями, чи знаходились на інфікованій території, можуть механічно переносити збудника.