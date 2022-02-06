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В Новой Зеландии женщина выставила на аукцион собственного мужа, потому что тот уехал на рыбалку

В Новой Зеландии женщина выставила на аукцион собственного мужа, потому что тот уехал на рыбалку

Киев • УНН

 • 27913 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Новой Зеландии Линда Макалистер выставила собственного мужа Джона на онлайн-аукцион, потому что тот вместо проведения времени с семьей отправился на рыбалку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Stuff.

Детали

Супруги имеют двух сыновей, которые находились на каникулах и надеялись, что получат дополнительное внимание от отца. Однако, мужчина решил поехать на рыбалку.

Джон часто проводит время таким образом, но на этот раз это смутило жену. Она решила отомстить и выставить его на аукцион.

“Продам мужа. Рост-184 сантиметра, возраст — 37 лет, фермер. Любит стрелять и рыбалку. У него было несколько предыдущих владельцев, но он остается верным, если его накормят и напоят. Может волноваться в новых условиях, но умеет успокоиться самостоятельно. Обмену и возврату не подлежит”, — говорится в объявлении.

Когда человек об этом узнал то начал следить за аукционом, ибо думал, что заслуживает серьезной суммы. В итоге самым высоким предложением оказались 100 новозеландских долларов (около 1,8 тыс грн).

Позже объявление удалили из-за нарушения правил сайта.

Напомним

В Лондоне мужчины выиграли в лотерею миллионы, но вскоре сели в тюрьму за кражу.

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