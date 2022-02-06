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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У Новій Зеландії жінка виставила на аукціон власного чоловіка, бо той поїхав на риболовлю

У Новій Зеландії жінка виставила на аукціон власного чоловіка, бо той поїхав на риболовлю

Київ • УНН

 • 27915 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Новій Зеландії Лінда Макалістер виставила власного чоловіка Джона на онлайн-аукціон, бо той замість проведення часу з сім'єю вирушив на риболовлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Stuff.

Деталі

Подружжя має двох синів, які знаходилися на канікулах і сподівалися, що отримають додаткову увагу від батька. Однак, чоловік вирішив поїхати на риболовлю.

Джон часто проводить час таким чином, але цього разу це збентежило дружину. Вона вирішила помститися та виставити його на аукціон.

“Продам чоловіка. Ріст — 184 сантиметри, вік — 37 років, фермер. Любить стріляти та риболовлю. У нього було кілька попередніх власників, але він залишається вірним, якщо його нагодують та напоять. Може хвилюватися у нових умовах, але вміє заспокоїтися самостійно. Обміну та поверненню не підлягає”, — йдеться в оголошенні.

Коли чоловік про це дізнався то почав слідкувати за аукціоном, бо думав, що заслуговує на серйозну суму. У підсумку найвищою пропозицією виявилися 100 новозеландських доларів (близько 1,8 тис грн).

Пізніше оголошення видалили через порушення правил сайту.

Нагадаємо

У Лондоні чоловіки виграли в лотерею мільйони, але невдовзі сіли у в’язницю за крадіжку.

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