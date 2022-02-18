В Новой Зеландии ученые нашли редкого детеныша акулы-призрака

ukru
15 марта, 19:03 • 98833 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127991 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115685 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109893 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100687 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97133 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84784 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118166 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124788 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126901 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 56795 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 118870 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 37356 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 28744 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 32372 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118158 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118491 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256997 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286485 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222959 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103018 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124787 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109934 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127312 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129446 просмотра
Актуальное
В Новой Зеландии ученые нашли редкого детеныша акулы-призрака

В Новой Зеландии ученые нашли редкого детеныша акулы-призрака

Киев • УНН

 • 49428 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Исследователи из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии нашли редкого детеныша акулы-призрака. Его поймали на глубине примерно 1200 метров на возвышенности Чатем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wionews.

Цитата

“Можно сказать, что эта акула-призрак недавно вылупилась, потому что имеет полное брюхо яичного желтка. Это потрясающе. Большинство глубоководных акул-призраков, которых видели люди, являются взрослыми особями, о новорожденных сообщают нечасто, поэтому мы мало знаем о них. Глубоководные виды трудно найти, в частности, если взять акул-призраков, они, как правило, довольно загадочны. Мы просто не видим их достаточно часто”, — рассказал ученый-рыбак из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии доктор Брит Финуччи.

Исследователи возьмут у найденной акулы небольшой образец ткани и генетический образец материала тканей.

Справка

Акулы-призраки — хрящевые родственники акул и скатов, но они отличаются несколькими характерными чертами. Например, у них по одной жабре с каждой стороны тела.

Они могут вырасти почти до двух метров в длину в зависимости от вида. Их глаза защищены слоем ткани, из-за чего они светятся в темноте.

Как известно, эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне. Молодые и взрослые особи могут иметь различные потребности в питании и среде обитания.

Напомним

Ученые провели исследования и пришли к выводу, что нападения акул могут зависеть от лунных фаз.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы