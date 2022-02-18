У Новій Зеландії вчені знайшли рідкісне дитинча акули-примари

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 59884 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 102903 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 110248 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 137936 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 144314 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 121707 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 137905 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168565 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180041 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215850 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 227608 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 307813 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 85425 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 62627 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 84378 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 307813 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 227608 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 312899 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 430549 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 680843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 26521 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 84378 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 105350 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142300 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166803 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Новій Зеландії вчені знайшли рідкісне дитинча акули-примари

У Новій Зеландії вчені знайшли рідкісне дитинча акули-примари

Київ • УНН

 • 49435 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Дослідники з Національного інституту водних та атмосферних досліджень Нової Зеландії знайшли рідкісне дитинча акули-примари. Його зловили на глибині приблизно 1200 метрів на височині Чатем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wionews.

Цитата

“Можна сказати, що ця акула-примара нещодавно вилупилася, бо має повне черево яєчного жовтка. Це дивовижно. Більшість глибоководних акул-примар, яких бачили люди, є дорослими особинами, про новонароджених повідомляють нечасто, тому ми мало знаємо про них. Глибоководні види важко знайти, зокрема, якщо взяти акул-примар, вони, як правило, досить загадкові. Ми просто не бачимо їх досить часто”, — розповів вчений-рибалка з Національного інституту водних та атмосферних досліджень Нової Зеландії доктор Бріт Фінуччі.

Дослідники візьмуть у знайденої акули невеликий зразок тканини та генетичний зразок матеріалу тканин.

Довідка

Акули-примари — хрящові родичі акул та скатів, але вони відрізняються декількома характерними рисами. Наприклад, у них по одній зябрі з кожного боку тіла.

Вони можуть зрости майже до двох метрів у довжину залежно від виду. Їхні очі захищені шаром тканини, через що вони світяться в темряві.

Як відомо, ембріони акул-примар розвиваються в яйцевих капсулах, відкладених на морському дні. Молоді та дорослі особини можуть мати різні потреби в харчуванні та середовищі проживання.

Нагадаємо

Науковці провели дослідження і прийшли до висновку, що напади акул можуть залежати від місячних фаз.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуУНН Lite
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70