У Новій Зеландії вчені знайшли рідкісне дитинча акули-примари
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Дослідники з Національного інституту водних та атмосферних досліджень Нової Зеландії знайшли рідкісне дитинча акули-примари. Його зловили на глибині приблизно 1200 метрів на височині Чатем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wionews.
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“Можна сказати, що ця акула-примара нещодавно вилупилася, бо має повне черево яєчного жовтка. Це дивовижно. Більшість глибоководних акул-примар, яких бачили люди, є дорослими особинами, про новонароджених повідомляють нечасто, тому ми мало знаємо про них. Глибоководні види важко знайти, зокрема, якщо взяти акул-примар, вони, як правило, досить загадкові. Ми просто не бачимо їх досить часто”, — розповів вчений-рибалка з Національного інституту водних та атмосферних досліджень Нової Зеландії доктор Бріт Фінуччі.
Дослідники візьмуть у знайденої акули невеликий зразок тканини та генетичний зразок матеріалу тканин.
Довідка
Акули-примари — хрящові родичі акул та скатів, але вони відрізняються декількома характерними рисами. Наприклад, у них по одній зябрі з кожного боку тіла.
Вони можуть зрости майже до двох метрів у довжину залежно від виду. Їхні очі захищені шаром тканини, через що вони світяться в темряві.
Як відомо, ембріони акул-примар розвиваються в яйцевих капсулах, відкладених на морському дні. Молоді та дорослі особини можуть мати різні потреби в харчуванні та середовищі проживання.
Нагадаємо
Науковці провели дослідження і прийшли до висновку, що напади акул можуть залежати від місячних фаз.