В Новой Зеландии продолжается вымирание нелетающих попугаев какапо, несмотря на старания экологов

"Сейчас ведутся монументальные усилия, чтобы спасти одну из самых любимых птиц Новой Зеландии от вымирания. Какапо большой, рыхлый и ночной попугай, единственный в мире, который живет на земле и не может летать. Существует лишь 211 попугаев, проживающих на четырех маленьких островах у побережья Новой Зеландии", - сообщили в СМИ.

Указано, что в течение 2019 года попугаев пытались спасти с помощью селекции.

"В период с января по апрель родилось 86 птенцов, из которых 70 еще живы. Но это также был год трагедии. Девять птиц погибли от респираторной инфекции, которая называется аспергиллез, и вызывается плесенью", - говорит научный советник по какапо в правительстве Новой Зеландии Эндрю Дигби.

Сообщается, что к заселению Новой Зеландии в 13 веке полинезийскими переселенцами, в какапо не было естественных врагов, кроме птиц, которые кружили в воздухе. Однако, когда на острова высадились переселенцы - они привезли с собой охотничьих собак и крыс, ехавших на лодках.

"Когда какапо чувствуют опасность - они замирают. Эта стратегия нужна, чтобы обмануть орлов, но не сдерживает хищников, которые ходят по земле", - добавили в СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети появилось видео с наименьшей в мире дикой кошкой.

К тому же, указано, что переселенцы ели какапо и использовали их перья, чтобы плести плащи, и кости - чтобы делать крючки для рыбалки. Когда же в 18 веке на острова приехали европейцы - они привезли с собой новых хищников, в том числе крыс, мышей, кошек, ласок, хорьков и опоссумов.

"Все уцелевшие какапо сейчас живут на четырех островах, очищенных от хищников: Когдауа Хоу, Анхор, Чалки и Хаутуру. Сорок процентов яиц какапо являются бесплодными - скорее всего, из-за инбридина - потому Дигби и его команда обратились к технологиям, чтобы повысить шансы на успех", - говорится в сообщении.

Указано, что ученые использовали искусственное оплодотворение для увеличения популяции попугаев. Кроме того, когда самки откладывали яйца - их перемещали в инкубаторы, а матери оставляли лишь одно яйцо для высиживания.

Кроме того, сообщается, что к каждой птице присоединили микрочип с передатчиком, который надевали на попугая, как рюкзак. С его помощью можно отслеживать местонахождение птицы, определять ее активность, количество принимаемой пищи, и передавать охранникам данные, если птица перестает двигаться.

Отмечается, что без помощи людей попугаи размножаются только раз в два-четыре года, когда новозеландские дерева рифму дают плоды. Ученые дают птицам фрукты в сезон размножения, чтобы стимулировать их.

Сообщается, что премьер-министр Новой Зеландии объявил проект Predator Free 2050, целью которого - освобождение страны от хищников, поскольку 80% птиц Новой Зеландии сейчас в упадке.

Напомним, в Японии запретили торговлю выдрами вымирающих из-за популярности видрокафе.