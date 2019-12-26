В Новой Зеландии продолжается вымирание нелетающих попугаев какапо, несмотря на старания экологов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Новой Зеландии под угрозой вымирания оказались попугаи какапо, которые не умеют летать. Их осталось всего 211. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Сейчас ведутся монументальные усилия, чтобы спасти одну из самых любимых птиц Новой Зеландии от вымирания. Какапо большой, рыхлый и ночной попугай, единственный в мире, который живет на земле и не может летать. Существует лишь 211 попугаев, проживающих на четырех маленьких островах у побережья Новой Зеландии", - сообщили в СМИ.
Указано, что в течение 2019 года попугаев пытались спасти с помощью селекции.
"В период с января по апрель родилось 86 птенцов, из которых 70 еще живы. Но это также был год трагедии. Девять птиц погибли от респираторной инфекции, которая называется аспергиллез, и вызывается плесенью", - говорит научный советник по какапо в правительстве Новой Зеландии Эндрю Дигби.
Сообщается, что к заселению Новой Зеландии в 13 веке полинезийскими переселенцами, в какапо не было естественных врагов, кроме птиц, которые кружили в воздухе. Однако, когда на острова высадились переселенцы - они привезли с собой охотничьих собак и крыс, ехавших на лодках.
"Когда какапо чувствуют опасность - они замирают. Эта стратегия нужна, чтобы обмануть орлов, но не сдерживает хищников, которые ходят по земле", - добавили в СМИ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети появилось видео с наименьшей в мире дикой кошкой.
К тому же, указано, что переселенцы ели какапо и использовали их перья, чтобы плести плащи, и кости - чтобы делать крючки для рыбалки. Когда же в 18 веке на острова приехали европейцы - они привезли с собой новых хищников, в том числе крыс, мышей, кошек, ласок, хорьков и опоссумов.
"Все уцелевшие какапо сейчас живут на четырех островах, очищенных от хищников: Когдауа Хоу, Анхор, Чалки и Хаутуру. Сорок процентов яиц какапо являются бесплодными - скорее всего, из-за инбридина - потому Дигби и его команда обратились к технологиям, чтобы повысить шансы на успех", - говорится в сообщении.
Указано, что ученые использовали искусственное оплодотворение для увеличения популяции попугаев. Кроме того, когда самки откладывали яйца - их перемещали в инкубаторы, а матери оставляли лишь одно яйцо для высиживания.
Кроме того, сообщается, что к каждой птице присоединили микрочип с передатчиком, который надевали на попугая, как рюкзак. С его помощью можно отслеживать местонахождение птицы, определять ее активность, количество принимаемой пищи, и передавать охранникам данные, если птица перестает двигаться.
Отмечается, что без помощи людей попугаи размножаются только раз в два-четыре года, когда новозеландские дерева рифму дают плоды. Ученые дают птицам фрукты в сезон размножения, чтобы стимулировать их.
Сообщается, что премьер-министр Новой Зеландии объявил проект Predator Free 2050, целью которого - освобождение страны от хищников, поскольку 80% птиц Новой Зеландии сейчас в упадке.
Напомним, в Японии запретили торговлю выдрами вымирающих из-за популярности видрокафе.