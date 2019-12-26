У Новій Зеландії триває вимирання нелітаючих папуг какапо, попри старання екологів

"Зараз ведуться монументальні зусилля, щоб врятувати одну з найулюбленіших птахів Нової Зеландії від вимирання. Какапо великий, пухкий і нічний папуга, єдиний в світі, який живе на землі і не може літати. Існує лише 211 папуг, що проживають на чотирьох маленьких островах біля узбережжя Нової Зеландії", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що впродовж 2019 року папуг намагались врятувати за допомогою селекції.

"У період з січня по квітень народилося 86 пташенят, з яких 70 ще живі. Але це також був рік трагедії. Дев'ять птахів загинули від респіраторної інфекції, що має назву аспергільоз, і викликається пліснявою", - каже науковий радник з какапо в уряді Нової Зеландії Ендрю Дігбі.

Повідомляється, що до заселення Нової Зеландії у 13 столітті полінезійськими переселенцями, у какапо не було природних ворогів, окрім птахів, що кружляли в повітрі. Однак, коли на острови висадились переселенці – вони привезли з собою мисливських собак та щурів, що їхали на човнах.

"Коли какапо відчувають небезпеку – вони завмирають. Ця стратегія потрібна, щоб обдурити орлів, але не стримує хижаків, що ходять по землі", - додали в ЗМІ.

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До того ж, вказано, що переселенці їли какапо та використовували їх пір’я, щоб плести плащі, і кістки - щоб робити гачки для риболовлі. Коли ж у 18 сторіччі на острови приїхали європейці – вони привезли з собою нових хижаків, в тому числі щурів, мишей, котів, ласк, тхорів та опосумів.

"Усі вцілілі какапо зараз живуть на чотирьох островах, очищених від хижаків: Когдауа Хоу, Анхор, Чалкі і Хаутуру. Сорок відсотків яєць какапо є безплідними - швидше за все, через інбридин - тому Дігбі та його команда звернулися до технологій, щоб підвищити шанси на успіх", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вчені використовували штучне запліднення для збільшення популяції папуг. Окрім того, коли самки відкладали яйця – їх переміщували до інкубаторів, а матері залишали лише одне яйце для висиджування.

Окрім того, повідомляється, що до кожного птаха приєднали мікрочіп з передавачем, який одягали на папугу, як рюкзак. З його допомогою можна відстежувати місцезнаходження птаха, визначати його активність, кількість спожитої їжі, та передавати охоронцям дані, якщо птах перестає рухатись.

Зазначається, що без допомоги людей папуги розмножуються тільки раз на два-чотири роки, коли новозеландські дерева риму дають плоди. Вчені дають птахам фрукти під час сезону розмноження, щоб стимулювати їх.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Нової Зеландії оголосив проект Predator Free 2050, на меті якого – звільнення країни від хижаків, оскільки 80% птахів Нової Зеландії зараз занепадають.

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