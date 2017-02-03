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В Норвегии заподозрили российские спецслужбы в причастности к кибератакам

Киев • УНН

 • 7167 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Спецслужбы Норвегии заявляют, что 9 аккаунтов электронной почты их сети были атакованы хакерами, которые могут быть связаны с российской разведкой, но утечек секретной информации не было, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В Норвегии заподозрили российские спецслужбы в причастности к кибератакам

Представитель спецслужб сообщил о вероятной причастности к кибератакам хакерской группы APT29, называющей себя Cozy Bear ( "Милый медведь"), которая связана с российскими разведывательными службами.

В прошлом году сообщалось, что Cozy Bear имеет отношение к проникновению в некоторые сети Белого дома, Государственного департамента и Объединенного комитета начальников штабов, а позже - в сервер Демократической партии США.

По данным норвежских служб безопасности, недавно от иностранных партнеров поступило предупреждение об угрозе кибератак, в том числе на Норвежскую рабочую партию, а также военные и правительственные учреждения страны.

Ранее министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек сообщил о взломе учетных записей электронной почты сотрудников министерства.

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