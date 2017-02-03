У Норвегії запідозрили російські спецслужби у причетності до кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Спецслужби Норвегії заявляють, що 9 акаунтів електронної пошти їхньої мережі були атаковані хакерами, які можуть бути пов’язані з російською розвідкою, але витоків секретної інформації не було, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Представник спецслужб повідомив про ймовірну причетність до кібератаки хакерської групи APT29, що називає себе Cozy Bear (“Милий ведмідь”), яка пов’язані з російськими розвідувальними службами.
Минулого року повідомлялося, що Cozy Bear має відношення до проникнення у деякі мережі Білого дому, Державного департаменту та Об’єднаного комітету керівників штабів, а пізніше — у сервер Демократичної партії США.
За даними норвезьких служб безпеки, нещодавно від іноземних партнерів надійшло попередження про загрозу кібератак, у тому числі на Норвезьку робітничу партію, а також військові та урядові установи країни.
Раніше міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек повідомив про злом облікових записів електронної пошти співробітників міністерства.