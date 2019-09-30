В Норвегии сообщили о российском спецназом на своей территории, посольство РФ - отреагировало
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Бойцы российского спецназа были обнаружены на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии, утверждает специализированное на вопросах обороны и безопасности Скандинавии издание AldriMer, пишет УНН.
Ссылаясь на четыре источника в разведывательных службах Норвегии и ее союзников по НАТО, оно указывает, что российские бойцы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. Утверждается, что фотографии, свидетельствующие о появлении спецназовцев на норвежской территории, Осло предоставили американцы, проводившие в этом районе съемку с разведывательных самолетов.
В Норвегии появление спецназовцев связали с российскими военными учениями в Баренцевом море, в ходе которых Северный флот России приблизился к Шпицбергену. При этом на материковой части страны иностранные военные действуют под видом штатских, утверждают источники издания.
Официально в Министерстве обороны Норвегии и спецслужбах страны информацию о появлении российских военных комментировать отказались. В Минобороны России сообщения норвежских СМИ также пока не комментировали.
Тем временем, посольство России в Осло назвало “грубой провокацией” сообщение издания Aldrimer о появлении на территории королевства российского спецназа.
“Информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России”, — говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.
Как писал УНН, в Лондоне заявили, что Великобритания находится в состоянии войны из-за кибератаки из России.