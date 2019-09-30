У Лондоні заявили, що Британія перебуває в стані війни через кібератаки з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Великій Британії постійно знаходиться в стані війни через кібератаки з боку Росії та інших держав. З таким твердженням для газети Daily Telegraph виступив начальник британського Штабу оборони генерал Ніколас Картер, передає УНН.
“Характер бойових дій, що постійно змінюється, показує нам, що кордони між станами світу і війни стираються... Все це через те, що суперництво великих держав і боротьба ідей з недержавними структурами загрожують нам кожен день”, — цитує видання заяву Картера.
На думку британського генерала, основна загроза наразі пов’язана з інформаційним простором, який регулярно атакують з території Росії і Китаю.
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За інформацією видання, у своєму виступі Картер пообіцяв, що Велика Британія не залишить дії своїх супротивників без відповіді.
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