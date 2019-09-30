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В Лондоне заявили, что Великобритания находится в состоянии войны из-за кибератак из России

Киев • УНН

 • 26680 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Великобритании постоянно находится в состоянии войны из-за кибератаки со стороны России и других государств. С таким утверждением для газеты Daily Telegraph выступил начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер, передает УНН.

В Лондоне заявили, что Великобритания находится в состоянии войны из-за кибератак из России

“Характер боевых действий, который постоянно меняется, показывает нам, что границы между состояниями мира и войны стираются... Все это из-за того, что соперничество великих держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают нам каждый день”, — цитирует издание заявление Картера.

По мнению британского генерала, основная угроза сейчас связана с информационным пространством, которое регулярно атакуют с территории России и Китая.

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По информации издания, в своем выступлении Картер пообещал, что Великобритания не оставит действия своих противников без ответа.

Напомним, во время прямой линии с Путиным произошла DDos-атака, в РФ заявили об “украинских хакеров”.

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