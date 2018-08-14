В Норвегии министр покидает пост из-за визита в Иран

“Были взлеты и падения, и я горжусь тем, что помог превратить Партию прогресса в большую и сильную организацию. Теперь, однако, пора пойти дальше, сделать что-то еще и получить возможность больше времени уделять личной жизни”, — заявил министр.

Сандберг вместе со своей подругой посетили Иран в июле. Он не сообщил заранее о поездке ни министерство, ни кабинет министров. Он взял в путешествие служебный телефон, который содержит закрытую государственную информацию. Знакомая министра на имя Бахаре Летнес — уроженка Ирана, экс-участница многих конкурсов красоты, которая сейчас занимается рыбным бизнесом. Она имеет норвежскую резиденцию и отрицает любые связи с правительством Ирана. Отмечается, что норвежская разведка сейчас расследует ее деятельность.

Как сообщал УНН, в Норвегии зависимым раздадут бесплатный героин для “повышения уровня жизни”.